Dark Souls Remastered per PS4, Xbox One e Switch verrà annunciato il 15 dicembre?

Secondo un report emerso in rete,ospiterà un proprio evento speciale il 15 dicembre. A quanto pare, in questa occasione verrà annunciato remaster del primo capitolo diper

L'indiscrezione sarebbe giunta su Twitter da Marcus Sellars, un editor di Switch Network venuto a conoscenza dell'evento di Bandai Namco programmato per il 15 dicembre. In questa data, il publisher dovrebbe annunciare 5 giochi inediti, tra cui il remaster del primo capitolo di Dark Souls in arrivo su PS4, Xbox One e Switch.

Il tweet in questione di Sellars è stato cancellato (forse sotto pressione di Nintendo?), ma a fondo pagina potete vedere uno screenshot del post originale. Se la notizia dovesse rivelarsi vera, il primo Dark Souls potrebbe tornare in versione rimasterizzata per la felicità di molti fan, segnando tra le altre cose il debutto assoluto della serie su una console Nintendo.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da Bandai Namco, nel frattempo vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di conferme ufficiali. A voi farebbe piacere se l'indiscrezione si rivelasse vera?