Dark Souls 2: in arrivo due mod che migliorano le texture e l'illuminazione

L'universo fantasy di Dark Souls 2 continua a ispirare gli appassionati della serie soulslike di From Software, come dimostrano i progetti portati avanti da due sviluppatori dilettanti per migliorarne il comparto grafico su PC.

Il fan di Dark Souls 2 conosciuto nella scena con il nickname di "Save Smokey" si è servito di uno specifico tool per modder con lo scopo di sostituire oltre 6000 texture delle ambientazioni, ma anche dei modelli poligonali del personaggio, dei nemici, delle armi e degli equipaggiamenti.

Nella galleria immagini comparativa che trovate in calce alla notizia, il modder ci offre un piccolo esempio del lavoro svolto nella modifica delle texture originarie: in alcuni casi, l'autore sembra essersi limitato ad aumentarne la risoluzione tramite uno dei sempre più famosi software con IA Neurale, mentre in altri ha deciso di sostituire del tutto le texture iniziali con immagini personalizzate che, pur allontanandosi dalla visione artistica iniziale di From Software, contribuiscono se non altro a infondere originalità alla dimensione soulslike del titolo.

Sempre in merito alla grafica di Dark Souls 2 abbiamo poi il lavoro di StaydMcMuffin, un programmatore specializzato nella creazione di mod per l'illuminazione ambientale. Approcciandosi al kolossal action ruolistico del 2014, l'autore ha ben pensato di rifarsi al video di presentazione dell'E3 2013 scegliendo di riscrivere daccapo il sistema di illuminazione per renderlo più aderente ai toni cupi del reveal trailer.

Il progetto di Save Smokey è già disponibile e può essere scaricato gratuitamente dalle pagine di NexusMods, mentre per quanto riguarda la mod di StaydMcMuffin i lavori non sono ancora conclusi ma, a quanto sembra, lo saranno presto.