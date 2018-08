Dark Souls 2: Bandai Namco è al lavoro sul porting per Nintendo Switch?

Secondo alcuni recenti rumor, Bandai Namco avrebbe intenzione di portare Dark Souls 2 su Nintendo Switch. L'indiscrezione arriva dall'insider LeakyPandy, che afferma di aver ricevuto l'informazione da una fonte sicura molto vicina al publisher.

Secondo quanto riportato, la versione per Nintendo Switch sarebbe già in cantiere, e l'esperienza con Dark Souls: Remastered per Switch contribuirà a massimizzare l'efficienza nello sviluppo del porting del secondo capitolo della serie per la console ibrida della Grande N. Non ci sono voci, invece, su un eventuale arrivo di Dark Souls 3. Come sempre in questi casi, vi consigliamo di prendere la notizia come un semplice rumor, non essendoci al momento alcuna conferma ufficiale da parte di Nintendo e Bandai Namco.

Restando in tema, ricordiamo ai lettori di Everyeye che pochi giorni fa è stata annunciata la data di uscita di Dark Souls Remastered su Nintendo Switch: la versione rimasterizzata del primo episodio sarà disponibile a partire dal 19 ottobre assieme all'amiibo di Solaire di Astoria. Recentemente Bandai Namco ha anche rivelato la Dark Souls Trilogy, raccolta che include Dark Souls Remastered, Dark Souls II: Scholar of the First Sin e Dark Souls III: The Fire Fades Edition che, purtroppo, verrà pubblicata solamente in Nord America e Giappone.