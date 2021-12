Dark Souls 2: l'evento della community slitta a gennaio per 'colpa' di Elden Ring

Traendo spunto dal successo dell'evento Return to Yharnam di Bloodborne, gli appassionati di Dark Souls 2 si apprestano a celebrare l'ottavo compleanno del kolossal soulslike di FromSoftware decidendo di organizzare una'analoga "rimpatriata digitale" nel regno oscuro di Drangleic.

In funzione dell'attesissimo lancio di Elden Ring, gli organizzatori della prossima edizione di Return to Drangleic scelgono di anticipare al mese di gennaio l'attività della community che, altrimenti, avrebbe coinciso con l'uscita della nuova esperienza action ruolistica a mondo aperto di FromSoftware.

La rimpatriata a Drangleic è perciò fissata nelle giornate dal 16 al 30 gennaio 2022: per tutta la durata dell'evento, gli esploratori della dimensione ruolistica di Dark Souls 2 ripopoleranno i server per consentire agli appassionati di cimentarsi in sessioni cooperative e approntare sfide PvP contro gli altri utenti, e questo senza alcun prerequisito legato, ad esempio, allo sblocco dell'equipaggiamento endgame.

Ai fan che desiderano partecipare all'evento Return to Drangleic 2022, gli organizzatori consigliano di installare la versione Scholar of the First Sin di Dark Souls 2 e di provvedere all'installazione della mod gratuita Blue Acolyte dalle pagine di NexusMods: si tratta di patch amatoriale che integra centinaia di interventi migliorativi per la "qualità di vita" e, sopratutto, degli strumenti per identificare e bloccare i cheater.