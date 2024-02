Dark Souls 2 è stato fondamentale per la serie: Miyazaki difende il controverso capitolo

Oltre ad aver anticipato che i prossimi Souls di FromSoftware potrebbero essere diretti dai suoi colleghi, Hidetaka Miyazaki ha recentemente discusso di Dark Souls 2, sicuramente il capitolo più controverso della serie di appartenenza.

Della trilogia di Dark Souls, il secondo capitolo è l'unico che non vede alla sua direzione Hidetaka Miyazaki. In quel caso, l'autore ricoprì solo il ruolo di supervisore lasciando il compito di dirigere i lavori a Tomohiro Shibuya in un primo momento, e a Yui Tanimura fino all'ultimazione del progetto. Dark Souls 2 è stato vittima di un processo di sviluppo particolarmente travagliato, motivo per cui il prodotto finale presentava qualche mancanza di troppo e fece storcere il naso ai fan della serie.

Nonostante questo, e al netto di essere quasi ripudiato da molti appassionati dei Souls di FromSoftware, Dark Souls 2 riceve parole al miele direttamente da Hidetaka Miyazaki. L'autore nipponico ritiene che si sia trattato di un "grande progetto" per FromSoftware, e che abbia ricoperto un ruolo fondamentale per il successo della serie.

"Per quanto riguarda Dark Souls 2, personalmente penso che questo sia stato davvero un grande progetto per noi, e penso che senza di esso, non sarebbero nate molte connessioni e molte idee che si sono evolute e hanno portato avanti il resto della serie". Inoltre, Miyazaki aggiunge che avere director diversi ha aiutato la serie nel suo insieme: "Siamo stati in grado di avere quell'impulso diverso, avere quelle idee differenti e creare quelle connessioni che altrimenti non avremmo potuto avere. Non c'è davvero modo di dire come o se la serie sarebbe continuata senza Dark Souls 2".

Con la sua originale volontà di incarnare un'esperienza open world (poi accantonata a causa dei problemi di sviluppo), Dark Souls 2 è per certi versi considerato come una sorta di prototipo di Elden Ring, gioco che ad oggi gode di ben altra considerazione tra la community dei Souls.