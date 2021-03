Dark Souls 2 si rifà il look: nuovi scatti dalla mod che migliora l'illuminazione

A un anno di distanza dall'annuncio della mod che stravolge l'illuminazione di Dark Souls 2, lo sviluppatore amatoriale conosciuto come Stayd pubblica dei nuovi scatti per confermare di essere ancora al lavoro su questo promettente progetto fan made.

Al già difficile impegno sulla completa riscrittura del sistema di illuminazione del kolossal soulslike di From Software, il modder ha infatti deciso di aggiungere negli ultimi mesi anche la riformulazione dei modelli poligonali, delle ombre e del texture mapping per rendere ancora più immersiva l'esperienza ruolistica offerta dal titolo.

Le ultime immagini condivise dall'appassionato di Dark Souls 2 ci permettono così di intuire le grandi ambizioni che accompagnano lo sviluppo di questo progetto, con interventi che comprendono anche l'aggiunta di effetti particellari inediti e funzionalità avanzate come le luci volumetriche e i filtri grafici personalizzati per ciascuna delle macro-regioni in cui è suddiviso il regno fantasy del titolo From Software.

In attesa di conoscere le tempistiche di lancio di questa mod gratuita per i possessori della versione PC di Dark Souls 2, vi invitiamo ad ammirare le ultime immagini pubblicate da Stayd e, qualora ve lo foste perso, l'approfondimento sui video del motion capture di Demon's Souls su PS5.