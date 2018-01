Dark Souls 2: raggiunto il record 200 milioni di morti dal lancio

Per quanti meriti di diversa nautra la serie possa avere,è conosciuto principalmente per essere un videogioco dall'elevata difficoltà. Una constatazione confermata da un nuovo record raggiunto in questi giorni da, che dal lancio ha causato la morte di ben 200 milioni di giocatori in tutto il mondo.

La prova è stata fornita direttamente in-game dagli sviluppatori di From Software, che hanno notificando tramite l'obelisco presente a Majula - l'HUB principale del gioco - il nuovo record raggiunto dal gioco. Facendo alcuni calcoli al riguardo, scopriamo che Dark Souls 2 ha causato una morte ogni 42 secondi, 2.507 minuti e 150.443 ore in-game. Le statistiche emerse tengono conto sia della versione base del gioco, sia della riedizione Scholar of the First Sin, approdata su PC e console di vecchia e nuova generazione.

A proposito di From Software, vi ricordiamo che la casa giapponese ha misteriosamente presentato ai Game Awards il suo prossimo progetto. Sfortunatamente, non sappiamo né il titolo, né alcun altro tipo di dettaglio al riguardo.