Dark Souls 2 si rifà il trucco: una mod rende più 'atmosferico' il kolossal FromSoftware

Il modder 'fromsoftserve' ha lanciato ufficialmente Scholar of the Second Sin Visual Overhaul, un'espansione fan made di Dark Souls 2 che contribuisce a rendere ancora più atmosferica l'esperienza da vivere nel kolossal action ruolistico di FromSoftware.

La mod in questione, similarmente agli altri progetti amatoriali che promettono di stravolgere l'illuminazione di Dark Souls 2, revisiona totalmente l'illuminazione ambientale per introdurre delle ombre dinamiche per fonti di luce come i falò, le torce e i lampadari che imperlano la mappa, per poi rendere ancora più atmosferici gli scenari con della vegetazione più fitta.

Lo sviluppatore indipendente si è poi premurato di arricchire l'inventario dei nemici, in modo tale che i giocatori, una volta abbattuto il proprio avversario, possano utilizzare le torce per farsi strada nelle aree rese più scure dalla riformulazione dell'illuminazione globale. In quest'ottica rientrano anche gli sforzi profusi dal modder per rimuovere le fonti di luce non necessarie, rendendo così ancora più suggestive le ambientazioni.

Si tratta quindi di un'espansione amatoriale che punta prevalentemente a 'infondere nuova luce' (scusate la battuta) al secondo capitolo della saga di Dark Souls, offrendo così agli appassionati l'ennesimo pretesto per esplorare la dimensione fantasy della serie ideata da Hidetaka Miyazaki. Potete scaricare gratuitamente la mod di 'fromtoserve' sulle pagine di NexusMods (trovate il link in calce alla notizia). Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro approfondimento su Dark Souls, Bloodborne e Elden Ring, le migliori ambientazioni dei Souls di FromSoftware.