Dark Souls 2, i server stanno per chiudere su PS3 e Xbox 360: c'è la data

Attraverso un post sulla pagina Twitter ufficiale di Dark Souls, From Software annuncia ai fan che i server delle versioni PlayStation 3 e Xbox 360 di Dark Souls II, pubblicate nel lontano 2014, saranno chiusi a breve in modo definitivo.

La data scelta dalla compagnia nipponica per questo cambiamento è il 31 marzo 2024: dopo questo giorno non sarà più possibile accedere alle funzionalità di rete del gioco sulle vecchie console Sony e Microsoft, rendendo quindi necessario recuperare una delle versioni successive per chi volesse ancora continuare a giocare online. Nel suo messaggio From Software ha infatti specificato che i server delle riedizioni PS4 e Xbox One restano infatti regolarmente aperti, esattamente come per l'edizione PC. La compagnia si limita dunque a togliere il supporto online solo alle versioni più datate e, molto presumibilmente, ormai giocate pochissimo dai fan.

Dark Souls 2 resta in ogni caso un prodotto pensato soprattutto per il single player, ed in tal senso non bisogno assolutamente preoccuparsi: anche su PS3 e Xbox 360 il gioco continuerà regolarmente a funzionare offline permettendo così a chiunque di godersi l'intera avventura principale senza alcuna omissione. Form Software ringrazia infine tutti gli appassionati che sostenuto il secondo episodio della serie sin dal suo originale lancio nel 2014 e che continuano a farlo ancora adesso.

Del resto ancora oggi il gioco è al centro dell'attenzione di fan e modder, come testimonia la mod che rende Dark Souls 2 ancora più atmosferico risalente alla scorsa estate.