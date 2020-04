Dark Souls 2: spunta in rete il bizzarro nomignolo che From Software dava ad un boss

Nel corso delle ultime ore un utente Twitter ha svelato dei retroscena molto interessanti riguardanti le fasi di sviluppo di Dark Souls 2, secondo capitolo della celebre serie targata From Software.

Per l’esattezza, i tweet trattano di quelli che sono i nomignoli assegnati dal team ad un paio dei boss tra i numerosi presenti nel gioco. Durante lo sviluppo di un gioco, infatti, avviene di frequente che alcuni programmatori non sappiano ancora quale sia il nome definitivo da dare ad armi, personaggi e oggetti e decidano quindi di assegnare loro dei nomi in codice per riconoscerli internamente. A far sorridere è il nome dato al Demone della Cupidigia, probabilmente uno dei boss più facili da battere dell’intera serie: Jabba the Hutt. Pare quindi che il team si riferisse al grosso e viscido boss chiamandolo come il celebre personaggio di Star Wars, il cui aspetto è effettivamente molto simile a quello della creatura.

Dai tweet di Meowmaritus è emerso anche il nomignolo del Carro del Boia, particolarissima boss fight che prevedeva l’attivazione di alcune leve prima di procedere allo scontro vero e proprio. In questo caso ci si riferiva al mostro chiamandolo Silver Chariot, ovvero uno dei personaggi presenti nella serie Le Bizzarre Avventure di Jojo.

