Dark Souls 2 vive! L'evento della community inizia a breve, aspettando Elden Ring

Dark Souls 2 non muore mai. L'evento della community Return to Drangleic torna anche quest'anno, in anticipo rispetto alla solita tabella di marcia. Per evitare la sovrapposizione con il lancio di Elden Ring, gli organizzatori hanno deciso di anticiparlo a domenica prossima.

Nato per celebrare l'anniversario di Dark Souls 2, che cade nel mese di marzo, e battezzato in questo modo in onore del regno in cui è ambientato il gioco, la nuova edizione di Return to Drangleic si svolgerà dal 16 a 30 gennaio. L'obiettivo è quello di riportare il maggior numero di giocatori sui server, pertanto le regole sono molto semplici: i partecipanti sono invitati a creare un nuovo personaggio, imbarcarsi in un nuovo viaggio assecondando il proprio ritmo di gioco, partecipare il più frequentemente possibile alle attività co-op e PvP e lasciare un messaggio che recita "Don't give up skeleton!" presso il falò di Majula. Sono benvenuti gli utenti di tutte le piattaforme, ma è consigliabile giocare la versione Scholar of the First Sin di Dark Souls 2.

Se volete sentirvi maggiormente parte dei festeggiamenti, vi consigliamo di unirvi al subreddit di Dark Souls 2, che nei prossimi giorni accoglierà una moltitudine di fan pronti ad inondare d'amore il gioco.Quale miglior modo per ingannare l'attesa in vista dell'uscita di Elden Ring, fissata su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC per il 25 febbraio?