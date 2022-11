Dark Souls 3 in 2D: Bandai Namco ha rifiutato la proposta di un artista di Blasphemous

La serie di Dark Souls ha dato vita ad un sottogenere degli action-RPG in terza persona ma non solo: molti prodotti con impostazione da metroidvania si sono fortemente ispirati al franchise di FromSoftware, tra cui Hollow Knight, Salt & Sanctuary e Blasphemous.

Come rivelato da Thomas Feichtmeir (che ha lavorato a Blasphemous come pixel art consultant), Bandai Namco Entertainment ha rifiutato la rivisitazione in grafica pixel art 2D in stile Metroidvania di Dark Souls 3 proposta dall'artista ben sei anni fa. Feichtmeir spiega anche che l'NDA sul progetto è finalmente scaduto oggi e ha concesso ai fan uno sguardo su come sarebbe potuto essere il gioco. Lo scatto che vi abbiamo riportato in calce alla notizia mostra il nostro Ashen One che lotta per abbattere uno dei boss più iconici dell'action game di FromSoftware, la Danzatrice della Valle Boreale che incontriamo nella zona delle Mura del Castello di Lothric.

L'aspetto estetico dell'interfaccia utente è quello tipico dei Souls, con armi ed Estus in alto a destra e salute, stamina e punti magia in alto a sinistra dello schermo. C'è anche una barra della salute lunga e intimidatoria nella parte inferiore dello schermo, ovviamente appartenente al boss. A declinare la proposta è stata solo ed esclusivamente Bandai Namco che detiene i diritti sul franchise, con FromSoftware che non ha avuto voce in capitolo in questa vicenda. E a voi sarebbe piaciuto un Dark Souls 3 in grafica 2D?

Intanto, gli ultimi rumor suggeriscono la presenza di boss, armi a mappe nuove nel DLC di Elden Ring.