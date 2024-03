Dark Souls 3 Archthrones: la mod 'prequel' arriva a marzo con una demo giocabile

Inizialmente promessa per il mese di settembre dello scorso anno, la demo di Dark Souls Archthrones, una delle mod più promettenti per l'action-GDR di FromSoftware, non è più stata pubblicata dai suoi autori. Fortunatamente, sono tornati ad aggiornarci con l'annuncio della data di lancio definitiva della versione di prova.

Se siete curiosi di addentrarvi tra gli oscuri meandri di Archtrhones, sarete lieti di sapere che una demo della mod sarà disponibile per tutti a partire dal 15 marzo. La data, quindi, è molto vicina e sarà utile a dare un assaggio di ciò che verrà incluso all'interno del lavoro completo.

In Dark Souls Archthrones, considerato dagli autori un prequel di Dark Souls 3, i giocatori potranno accedere a cinque mondi tramite il Nexus of Embers. I giocatori incontreranno numerosi boss e potranno anche trovare alcuni alleati. Inoltre, la mod avrà una versione reinventata di Lothric e di altre ambientazioni di Dark Souls. Dark Souls Archthrones è anche fortemente influenzato da Demon's Souls, come del resto dimostra la presenza di un Nexus. Pertanto, i giocatori possono aspettarsi diversi elementi tratti dal capostipite dei Souls di FromSoftware, inclusa anche la tanto temuta tendency dei mondi. Il team di sviluppo prevede inoltre di aggiungere molti nuovi nemici, missioni NPC e numerosi segreti da trovare.

Se vi state affacciando ora nel mondo dei Souls e siete intimoriti dalla notoria difficoltà di questi action-RPG, vi consigliamo di dare uno sguardo ai giochi FromSoftware più adatti ai neofiti del genere.