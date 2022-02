Dark Souls 3 Ashen Blood è una mod gratis ispirata a Bloodborne, ecco la demo

Ashen Blood è una mod gratis per Dark Souls 3 sviluppata dal modder Jennisaurus715, l'autore ha ora pubblicato una demo di questa mod di fatto ispirata a Bloodborne e che introduce nuovi nemici, ambientazioni e tanti altri contenuti.

Ashen Blood è una mod single player che cprendendo in prestito vari elementi dal già citato Bloodborne di FromSoftware, la mod introduce armi, migliorie al gameplay, nemici, un nuovo design delle mappe e tanti altri contenuti sono in arrivo.

Potete scaricare Dark Souls 3 Ashen Blood da NexusMods, l'autore sottolinea come ci siano ancora tantissimi aspetti da migliorare e implementare, per il momento è stata pubblicata solo una demo e Jennisaurus715 invita i giocatori a lasciare un feedback così da poter migliorare il suo progetto prima del lancio definitivo.



Nel frattempo, FromSoftware e Bandai Namco hanno annunciato che presto risolveranno la falla multiplayer di Dark Souls, l'exploit verrà corretto prima del lancio di Elden Ring, una patch per Dark Souls, Dark Souls II e Dark Souls III è attesa dunque nei prossimi giorni. Se invece cercate una mod spettacolare vi consigliamo Archthrones per Dark Souls 3, modifica che fonde Dark Souls con Demon's Souls creando un gioco ibrido di grande impatto scenico.