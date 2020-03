Dark Souls 3 Champion's Ashes: disponibile la titanica mod che stravolge il combat system

Il collettivo di programmatori amatoriali guidato dai modder Halvard,Gabri e Angeluso pubblica Champion's Ashes, la titanica mod di Dark Souls 3 che stravolge il sistema di combattimento e la componente PvP del kolossal soulslike di From Software.

L'intento dichiarato degli autori dell'espansione fan made Champion's Ashes è quello di trasformare il PvP di Dark Souls 3 e il combat system del capolavoro action ruolistico di From Software per garantirci un'esperienza di gioco ancora più complessa e stimolante. Il progetto è scaricabile gratuitamente dalle pagine di NexusMods e, come possiamo intuire, riguarda solo gli utenti in possesso di una copia PC di Dark Souls 3.

Gli interventi compiuti dai modder sono davvero tanti e spaziano dallo stravolgimento delle statistiche di ciascun elemento di equipaggiamento all'aggiunta di nuove armi e mosse, in quest'ultimo caso con l'introduzione di quello che gli stessi sviluppatori amatoriali definiscono come un "Sistema di Finte".

I modder hanno anche rielaborato le animazioni degli attacchi e delle mosse elusive di tutte le armi e gli oggetti presenti nel kolossal GDR, operando una profonda riscrittura degli incantesimi e delle abilità speciali delle armi e degli elementi di equipaggiamento più rari. Il filmato e le immagini di lancio di Dark Souls 3 Champion's Ashes mostrano anche i nuovi set di armature, degli incantesimi inediti le animazioni originali implementate dai modder. Sapevate inoltre che è disponibile una mod che introduce armi ed equipaggiamenti di Sekiro in Dark Souls 3?