Dark Souls 3: un cosplay dormiente della Principessa Filianore protegge la Città ad Anelli

Mentre la community resta in attesa di novità sul DLC Shadow of the Erdtree di Elden Ring, la cosplayer Cavea Telum Caiva ci riporta indietro nel tempo alla trilogia di Dark Souls, quella che ha portato From Software a diventare una delle software house più apprezzate dal pubblico di giocatori.

Se i fan provano a riproporre Dark Souls 3 in Unreal Engine 5 attraverso un progetto amatoriale, la software house che ha dato i natali alla serie al momento non ha novità per quanto riguardo un ipotetico quarto episodio.

A riportarci ad Anor Londo e tutte le altre iconiche ambientazioni dei Souls è l'interpretazione che trovate in calce all'articolo, la quale mette in evidenza la figlia più giovane di Lord Gwyn, lasciata a Ringed City in attesa del suo ritorno.

La principessa Filianore è una donna dai capelli scuri che riposa eternamente abbracciata a un uovo incrinato. La principessa è tenuta sotto stretta sorveglianza per impedire che il suo sonno venga disturbato, che si dice avvenga per il bene altrui. Quando il giocatore riesce a superare le sue guardie e a toccare il guscio infrangendolo in mille pezzi, Ringed City smette di rimanere bloccata nel tempo. In questo cosplay della principessa Filianore da Dark Soul 3 la figlia di Lord Gwyn viene rappresentata esattamente come nel videogioco, in abiti bianchi e abbracciata al guscio d'uovo infranto.