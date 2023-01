Dark Souls 3: un cosplay della Guardiana del Fuoco guida il cammino della Fiamma Sopita

Il grande successo di Elden Ring è stato premiato ai The Game Awards 2022. Il premio di videogioco dell'anno ottenuto dal titolo di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki ha spinto i giocatori più giovani a recuperare le precedenti iterazioni della saga. Ecco dunque che Dark Souls 3 vive una seconda giovinezza, tra mod e community di cosplayer.

Una mod prequel di Dark Souls 3 impazza tra i fan. La qualità di Archtrones è paragonabile a quella di un vero DLC, e sta riportando la community a ripopolare il titolo. Tra i personaggi fondamentali di Dark Souls 3 troviamo la Guardiana del Fuoco, la quale ha il compito di aiutare l'Ashen One nel suo arduo cammino per Lothric. Interagendo con lei, che si trova all'Altare del Vincolo, il giocatore può spendere le anime ottenute per aumentare di livello.

La Guardiana del Fuoco è una fanciulla cieca le cui origini sono sconosciute. Nel corso del gioco è possibile donarle la vista consegnandole gli Occhi della Guardiana del Fuoco. Questo item è necessario per sbloccare il finale "La fine del Fuoco".

L' unica ragione di vita della Guardiana del Fuoco è quella di adempiere al proprio dovere, ossia quello di guidare il percorso dell'Ashen One. Il giocatore la troverà sempre impegnata a occuparsi del falò, oppure seduta sulle scalinate dell'Altare del Vincolo. Pur uccidendola la Guardiana del Fuoco tornerà in vita e resterà fedele alla Fiamma Sopita.

In questo cosplay della Guardiana del Fuoco di Dark Souls 3 la vediamo custodire il falò. Con indosso la sua lunga veste nera che non lascia trasparire lembi di pelle, il suo volto e i suoi occhi sono coperti da una corona bianca. A realizzare questa interpretazione, portata sul palco del Supercon, è la cosplayer Cecilia Setsu.