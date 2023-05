Dark Souls 3: un cosplay di Gwynevere, la benedizione della principessa della luce solare

Mentre FromSoftware si divide tra la nuova espansione di Elden Ring e Armored Core VI, la community di appassionati torna indietro di qualche anno per tornare nelle ambientazioni di quello che per ora è l'ultimo capitolo della complessa e iconica saga di Dark Souls.

I lavori della software house giapponese stanno segnando le ultime generazioni di console. Tutti caratterizzati da un elevato tasso di difficolta, i Souls di FromSoftware hanno entusiasmato e fatto imprecare la community di giocatori. Tra le diverse iterazioni, nelle ultime ore a catturare l'attenzione è stato Dark Souls 3.

Distribuito nel "lontano" 2016, Dark Souls 3 riporta gli appassionati nel regno di Lothric. La Prima Fiamma che tiene in vita l'Era del Fuoco sta per estinguersi, un evento catastrofico che porterebbe all'Età dell'Oscurità. La rinascita dei non morti è vicinissima, ma la Creatura della Cenere, un non morto che ha fallito nel diventare un Signore dei Tizzoni, ha il compito di vincolare il fuoco.

Ad Anor Londo, in una stanza sopra la sala protetta da Ornstein e Smough, si trova Gwynevere, la principessa della luce solare. Secondogenita dell'ex Lord of Sunlight Gwyn, accoglie i Prescelti che giungono ad Anor Londo. La figura gigante che i giocatori possono incontrare, tuttavia, è solamente un'illusione creata da suo fratello Gwyndolin allo scopo di manipolare i Prescelti per collegare la Prima Fiamma.

In questo cosplay di Gwynevere da Dark Souls 3 ritroviamo la principessa seduta in una delle scalinate di Anor Londo. Con le mani congiunte come in preghiera, indossa un bellissimo e candido abito cerimoniale con finiture dorate. A immortalare e condividere questa interpretazione è la cosplayer Its Claire Sea.