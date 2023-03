Dark Souls 3 è troppo difficile? Ecco la mod che abbassa il livello di sfida

Se apprezzate le atmosfere e il gameplay di Dark Souls 3 ma siete frenati dalla sua elevata difficoltà, sappiate che da oggi è possibile affrontare l'intera avventura con una speciale mod che rende tutto più semplice.

La mod in questione prende il nome di Easy Souls III e, come potete facilmente immaginare, è disponibile solo ed esclusivamente per la versione PC del titolo FromSoftware. Una volta installata, questa modifica per il gioco va ad implementare tre diversi livelli di difficoltà che intervengono su altrettanti aspetti del gameplay. In sostanza, l'attivazione della mod va ad alterare il quantitativo di anime ricevute all'eliminazione dei nemici, il danno inflitto dal giocatore e quello inflitto da boss e altre creature ostili.

Ecco di seguito l'elenco con i tre livelli di sfida di Easy Souls III:

Facile: bonus del 25% alle anime ottenute, danno subito ridotto del 25%, danno inflitto aumentato del 25%

bonus del 25% alle anime ottenute, danno subito ridotto del 25%, danno inflitto aumentato del 25% Molto Facile: bonus del 50% alle anime ottenute, danno subito ridotto del 50%, danno inflitto aumentato del 50%

bonus del 50% alle anime ottenute, danno subito ridotto del 50%, danno inflitto aumentato del 50% Ultra Facile: bonus del 75% alle anime ottenute, danno subito ridotto del 75%, danno inflitto aumentato del 75%

Se siete interessati all'utilizzo di questa mod, potete trovare tutte le istruzioni riguardanti il download e l'installazione sulla pagina ufficiale di NexusMods.

