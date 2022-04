Dark Souls 3 finito senza camminare: la folle impresa compiuta da uno YouTuber

In queste settimane non si fa che parlare di Elden Ring, il nuovo action-RPG open world di FromSoftware che ha catturato milioni di giocatori nelle immense distese dell'Interregno. Lo YouTuber ymfah, tuttavia, non ha dimenticato un obiettivo che si era prefisso da tempo: portare a termine Dark Souls 3 senza camminare.

Durata per 4 lunghi mesi, l'impresa del content creator si è infine concretizzata, e un gioco ostico come Dark Souls 3 è stato finito senza mai muovere il personaggio in-game con i tasti WASD o lo stick analogico sinistro.

Quello che vi abbiamo riportato in cima alla notizia è di fatto un tutorial per chi fosse interessato (e sufficientemente folle) da intraprendere un viaggio simile a quello dello YouTuber. Come potete osservare, per attraversare le aree di Lothric, lo YouTuber ha fatto un uso estensivo di una particolare abilità di schivata che ricorda il dash di Bloodborne. Per direzionare questi movimenti, si è reso fondamentale l'utilizzo di un arco. Il personaggio non può neppure utilizzare le scale, dal momento che vige un veto assoluto sull'utilizzo del movimento tramite WASD o lo stick, e questo ha reso particolarmente complesso riuscire a completare determinate zone (per non parlare dei combattimenti con i boss).

Nel frattempo, i server della trilogia di Dark Souls rimangono offline su PC, con FromSoftware e Bandai Namco che hanno persino eliminato il tag "multiplayer" dalla descrizione ufficiale dei giochi su Steam.