Dark Souls 3 finito con la chitarra di Guitar Hero senza subire danni, incredibile ma vero

E' possibile finire Dark Souls III usando la chitarra di Guitar Hero come controller e senza subire alcun colpo? Idealmente saremmo portati a dire no ma in realtà lo streamer MezzPlays è riuscito in questa impresa, guadagnandosi la gloria eterna del web.

Non è la prima volta che i giocatori finiscono Dark Souls 3 usando controller alternativi oppure senza danni, mai però era accaduto in contemporanea, si tratta quindi di un record assoluto per il gioco di FromSoftware. MezzPlays conosce ovviamente molto bene DS3, come è possibile vedere nel video il giocatore schiva abilmente boss e aree opzionali così da non perdere troppo tempo e limitare al minimo i rischi. Utilizzando i fucili della Mod Firearms forse sarebbe stato tutto più semplice, non trovate?

Tra le ultime imprese da segnalare quella di uno streamer disabile che ha giocato con un controller collegato alla bocca, riuscendo a battere il boss finale del gioco. Dark Souls 3 è uno dei videogiochi della serie più usati dagli speedrunner e da coloro che vogliono provare a stabilire nuovi record, a testimonianza di come si tratti di uno dei Dark Sous più apprezzati da pubblico e critica. Potete vedere l'impresa di MezzPlays su Twitch, buona visione!