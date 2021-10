Dark Souls 3 si fonde a Demon's Souls: l'ambiziosa Mod Archthrones torna a mostrarsi

Mentre Bluepoint Games entra a far parte dei PlayStation Studios e FromSoftware ultima lo sviluppo di Elden Ring, il fascino di Demon's Souls sembra destinato ad approdare nell'universo di Dark Souls III.

Annunciato ormai da diversi mesi, l'ambizioso progetto di un piccolo team di appassionati mira infatti a dar vita ad una Mod per il titolo ampiamente ispirata a Demon's Souls. Battezzata "Archthrones", quest'ultima si è tornata a mostrare di recente con alcuni nuovi video teaser, che offrono uno scorcio sulle battaglie che attendono i giocatori in questa inedita reinterpretazione del regno di Lothric.

Con l'obiettivo di proporre agli amanti delle opere FromSoftware un modo completamente nuovo per vivere Dark Souls III, la Mod Archthrones porterà con sé una vasta rassegna di contenuti. L'intero mondo dell'opera di Miyazaki sarà riorganizzato in maniera tale da dar vita a cinque reami, ognuno dei quali proporrà una propria storia. Immancabili dunque elementi narrativi inediti, ai quali si sommeranno nuovi nemici, quest per gli NPC e segreti celati nel mondo di gioco. Anche le boss fight saranno riviste, con modelli 3D inediti e animazioni tratte da altre opere FromSoftware.

In attesa di una data di lancio ufficiale per il promettente contenuto, potete seguire il Canale YouTube ufficiale della Mod Archthrones per ogni aggiornamento da parte degli autori.