Dark Souls 3: fucili d'assalto e personaggi di Resident Evil, ecco le ultime mod

Continuano ad arrivare nuove mod per Dark Souls 3, il titolo From Software che a distanza di anni dall'uscita è ancora supportato dalla community dei modder. Dopo aver assistito all'uscita della bizzarra mod che permette di utilizzare le armi da fuoco in Dark Souls 3, ecco che ne arriva un'altra dedicata ad uno dei protagonisti di Resident Evil.

Qualcuno ha infatti deciso di utilizzare il modello 3D di Leon Kennedy di Resident Evil 2 Remake nel gioco From Software. Il modello il questione non è di qualità particolarmente elevata, ma bisogna dire che se utilizzato in concomitanza con la Modern Firearm, ovvero la mod che consente di eliminare i nemici a colpi di M16 e AK-47, fa un certo effetto. Installando la mod è possibile assumere l'aspetto del celebre protagonista del survival horror Capcom semplicemente indossando l'intero set d'armatura del Fallen Knight.

Se siete interessati a scaricare questa mod, che vi ricordiamo è compatibile esclusivamente con la versione PC del gioco proprio come tutte le altre, potete scaricare i file necessari sulla relativa pagina ufficiale di Nexus Mods. Prima che procediate all'installazione della mod, non dimenticate di scaricare Dark Souls 3 mod engine, ovvero il tool che blocca l'accesso alle funzionalità online del gioco, così da evitare il ban.