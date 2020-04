Dark Souls 3 giocato con Ring Fit Adventure? Incredibile ma vero

SuperLouis64 non è nuovo ad imprese legate al mondo dei videogiochi e questa volta ci propone un nuovo progetto legato a Ring Fit Adventure. Il suo obiettivo? Rendere Dark Souls III perfettamente giocabile con questo accessorio.

"Ecco il mio ultimo progetto, sto realizzando una mod di Ring Fit Adventure basata su Dark Souls 3. Fare squat? Correre, preparatevi a fare esercizio fisico" afferma SuperLouis64 nel breve video che accompagna il suo lavoro, un progetto apparentemente insolito ma non per il modder in questione, che in passato è riuscito ad usare Ring Fit Adventure per giocare a Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda Breath of the Wild.

In questo periodo di quarantena forzata molti hanno riscoperto Ring Fit Adventure e lo stanno utilizzando come strumento per tenersi in forma, anche Wii Sports è tornato in voga, nonostante il gioco sia uscito nel lontano 2006, chi possiede una Wii ancora funzionante sta utilizzando i minigiochi della Boxe e del Baseball per provare a mantenersi in forma. Ring Fit Adventure è sold out in Cina, Stati Uniti e altri paesi proprio a causa dell'emergenza Coronavirus, Nintendo sta cercando di rifornire i negozi e nuove scorte dovrebbero essere disponibili nelle prossime settimane in tutto il mondo.