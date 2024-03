Dark Souls 3 sembra un altro gioco con Archthrones: il prequel fan made è in Demo

Se state aspettando con impazienza il lancio di Elden Ring Shadow of the Erdtree sarete certamente felici di sapere che la Demo di Archthrones, l'espansione fan made che fa da prequel a Dark Souls 3, è finalmente disponibile ed è scaricabile gratis su PC dai possessori dell'action GDR di FromSoftware.

In download sulle pagine di NexusMods (trovate il link in calce alla notizia), Archthrones amplia ulteriormente il già enorme perimetro ludico, narrativo e contenutistico di Dark Souls 3 per fare spazio a un'esperienza del tutto inedita da vivere con nuove ambientazioni, battaglie con i boss, armi e magie.

La 'rivisitazione dell'universo di Dark Souls' promessaci dagli ideatori di questa enorme mod passa per la conquista di diversi Troni, ciascuno dei quali offre ai fan di soulsborne delle sfide completamente originali e, con esse, l'opportunità di ampliare l'equipaggiamento e la rosa di abilità e incantesimi del proprio alter-ego.

Il sistema di progressione non lineare delle sfide offerte da Archthrones si riflette nei contenuti di una Demo che introduce, tra le altre cose, anche delle migliorie nel sistema di combattimento e delle innovazioni nelle dinamiche legate alle parate, alle schivate elusive e al sistema di movimento in generale. Il lancio della versione dimostrativa di Archthrones è accompagnato persino da un trailer esplicativo che ci immerge nelle atmosfere e nei contenuti di questa espansione fan made gratuita di Dark Souls 3 su PC.

