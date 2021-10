Dark Souls 3 incontra Bloodborne: l'epica battaglia tra i boss finali dei DLC in video

Chi vincerebbe in un'ipotetica sfida tra l'Orfano di Kos, boss finale del DLC The Old Hunters di Bloodborne, e Gael il Cavaliere Schiavo, ultimo avversario del DLC The Ringed City di Dark Souls III? La risposta arriva con un sorprendente video.

Il filmato della durata di 8 minuti pubblicato dal canale Youtube Garden of Eyes mostra il grande lavoro svolto da un gruppo di modder che è riuscito ad estrapolare dal codice sorgente di Bloodborne l'ultimo boss presente in The Old Hunters ed introdurlo nel terzo capitolo di Dark Souls, dando così vita a un epico scontro tra le due creature per scoprire chi è il più forte. Un vero e proprio "derby" in casa From Software, con i modder che hanno mantenuto inalterata l'IA dell'Orfano di Kos che si comporta nella stessa, identica maniera vista nel suo gioco di origine.

La battaglia tra le due contendenti si svolge in tre diverse fasi e risulta altamente adrenalinico ed equilibrato. Non vi riveleremo il nome del vincitore: sta a voi scoprirlo guardando il video dall'inizio alla fine. Di recente si è inoltre celebrato il decimo anniversario di Dark Souls, uscito originariamente il 22 settembre 2021. Gli occhi sono adesso tutti puntati sul nuovo progetto dell'amata sotware house giapponese: la nostra anteprima di Elden Ring vi spiega perché si tratta di uno dei titoli più attesi del prossimo anno, in arrivo il 21 gennaio 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.