Dark Souls 3: la Lama Sacra di Ludwig e la Moonlight Sword arrivano con una mod

Dopo aver assistito alla pubblicazione di un incredibile pacchetto di personaggi aggiuntivi per Sekiro, ecco che arriva una nuova mod di Dark Souls 3 grazie alla quale si possono utilizzare alcune delle armi più amate di Bloodborne.

La mod in questione, sviluppata dall'utente MaxTheMiracle, introduce nel gioco le seguenti armi dell'esclusiva PlayStation 4:

Scudo del lago (sostituisce il Crest shield)

Lama Sacra di Ludwig (sostituisce la Spada Sacra di Lothric)

Spadone Sacro di Ludwig (sostituisce la Wolnir's Holy Sword)

Spada della luna sacra (sostituisce la Hollowslayer Greatsword)

Spadone della luna sacra (sostituisce la Moonlight Greatsowrd)

Come potete notare nell'elenco, non vi è possibilità di trasformare le armi in combattimento e, pertanto, ad ogni arma di Bloodborne ne corrispondono due diverse in Dark Souls 3. Potete installare la mod semplicemente scaricando tutti i file necessari dalla relativa pagina su Nexus Mods, dove sono presenti anche tutte le istruzioni.

Avete già visto il nostro video con tutti i contenuti tagliati di Dark Souls 3? Pare inoltre che alcuni utenti siano riusciti ad accedere alla modalità debug di Dark Souls 3, scoprendo altri contenuti mai visti prima.