Dark Souls 3 in miniatura: il kolossal soulslike diventa un diorama interattivo

Dopo il video di Elden Ring con effetto diorama, l'ormai famoso youtuber Flurdeh dedica il suo nuovo progetto a un altro grande soulslike targato FromSoftware con le mod che trasformano Dark Souls 3 in una miniatura interattiva.

Per raggiungere questo risultato, il creatore di contenuti si è avvalso di un tool per sganciare la telecamera in terza persona del protagonista: in questo modo, lo youtuber ha potuto modificare liberamente l'inquadratura per osservare la mappa di Dark Souls 3 dall'alto con una visuale simil-isometrica.

Una volta impostata la telecamera, allo youtuber è bastato modificare l'illuminazione e la distanza focale per restituire a schermo un effetto bokeh che contribuisce a donare all'intera scena interattiva l'aspetto di un modellino in scala della mappa di Dark Souls 3. L'effetto diorama ricreato da Flurdeh viene ulteriormente amplificato dalla modifica del framerate, con lo stop-motion accelerato per i movimenti compiuti dall'eroe, dai nemici e dai singoli elementi "mobili" dell'ambientazione come gli effetti particellari e la vegetazione.

Cosa ne pensate di questo progetto fan made? Prima di lasciarvi al video dello youtuber, vi invitiamo ad ammirare l'ultima, assurda impresa speedrun compiuta da chi è riuscito a finire Dark Souls 3 senza camminare.