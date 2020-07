Dark Souls 3: la mod Modern Firearm aggiunge i fucili M16, AK-47 e MP5

Dark Souls III è troppo difficile per voi? Problema risolto, con la mod Modern Firearm di Forsakensilver che aggiunge una serie di potentissime bocche da fuoco al gioco di FromSoftware. Incredibile, ma vero!

Con questa mod (la trovate come sempre su NexusMods) ribattezzata Call of Souls Modern Warfare III le armi come arco e balestra vengono pesantemente modificate da una serie di skin che riproducono fucili come Vector, AK-47, M16, Thompson SMG, RE Sniper Rifle, MP5 e il Fucile a Pompa.

L'autore fa sapere che la mod non è assolutamente bilanciata ed è stata creata per puro divertimento e senza nessuna pretesa di realismo assoluto. Chiaramente, è possibile utilizzare il file solamente su PC, come noto le versioni console di Dark Souls III non supportano le mod, attenzione però a non farvi bannare se giocate online, in questo caso vi consigliamo fortemente di disattivare Modern Firearm.

Lo sapevate? Una mod recente aggiunge il Cacciatore di Bloodborne in Dark Souls 3, anche questa la trovate su NexusMod ed è gratis per tutti i giocatori PC. Buon divertimento!