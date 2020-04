Dark Souls 3 nei panni del Cacciatore di Bloodborne? Possibile, con una mod

A differenza dei giochi della serie Dark Souls, Bloodborne non è mai approdato su PC. Sony ha recentemente allentato la presa su alcune sue esclusive - Death Stranding e Horizon Zero Dawn sono entrambi in arrivo su PC - ma al momento non c'è alcuna evidenza che ciò possa accadere anche per l'oscuro soulslike di FromSoftware.

Per fortuna, ci sono i modder. Di recente ha fatto la sua comparsa in rete la mod Hunter's Combat per Dark Souls 3, che permette ai giocatori di calarsi nei panni del Cacciatore di Bloodborne! L'autore, Forsakensilver, non si è tuttavia limitato a creare un modello poligonale, ma ha anche riprodotto il caratteristico stile di combattimento viscerale del Cacciatore, fatto di attacchi rapidi e parry con l'arma da fuoco senza l'ausilio di scudi. La mod si trova ancora alla versione 0.8, ma in pochi giorni sono stati fatti molti passi in avanti. Il modder ha anche introdotto il supporto a due armi trasformabili, ovvero il Bastone Filettato e la Spada Sacra di Ludwig.

Nonostante siano stati realizzati dal medesimo team di sviluppo, Dark Souls 3 e Bloodborne si differenziano in molteplici aspetti, pertanto il combattimento potrebbe non essere perfettamente bilanciato. Se siete interessati, in ogni caso, potete scaricare la mod Hunter's Combat su NexusMods. Vi consigliamo di tenerla d'occhio e seguirne lo sviluppo, poiché appare piuttosto promettente.