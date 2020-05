Dark Souls 3 a quota dieci milioni di copie, Bandai Namco ringrazia i giocatori

Questa mattina FromSoftware ha annunciato che i giochi della serie Dark Souls hanno venduto 27 milioni di copie in tutto il mondo, numeri importanti che vedono spiccare Dark Souls III con oltre dieci milioni di unità distribuite. Per l'occasione Bandai Namco ha diffuso un messaggio di ringraziamento per la community.

"Dark Souls III è velocemente diventato uno dei nostri titoli di maggior successo. Non possiamo che ringraziare i giocatori e i fan per la fiducia che hanno riposto nel gioco”, ha dichiarato Hervé Hoerdt, Senior Vice President Marketing Digital Content di Bandai Namco Entertainment Europe. "La community di Dark Souls è stata incredibile sin dal lancio nel 2016 ed è fantastico vedere i giocatori ancora così coinvolti!".

Lanciato nella primavera 2016, Dark Souls 3 è diventato uno dei capitoli di maggior successo della serie FromSoftware, riuscendo a conquistare non solo i fedelissimi della saga ma anche nuovi giocatori. Nessun annuncio è stato fatto riguardo il futuro della serie, viene però confermato come FromSoftware sia al lavoro su Elden Ring, sempre pubblicato da Bandai Namco, con le due aziende interessate a continuare quindi la loro collaborazione.