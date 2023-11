Dark Souls 3: la remastered amatoriale in Unreal Engine 5 fa impazzire i fan

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo progetto di FromSoftware oltre l'espansione di Elden Ring, i fan sognano grazie alla remastered amatoriale di Dark Souls 3 in Unreal Engine 5.

Un abile fan ha infatti aggiornato alcune delle principali aree del titolo FromSoftware con l'ultima iterazione del motore di Epic Games, dando vita a scenari mozzafiato. Sul canale YouTube dell'utente Jonx0r è da poco approdato un nuovo filmato che mostra in tutto il suo splendore la versione rinnovata sotto il profilo tecnico della città di Irithyll. Si tratta questa di una delle tante creazioni del fan, che nel corso del tempo si è dedicato alla riproduzione di altri setting del gioco per ricostruire nella sua interessa il mondo di Dark Souls 3.

Ovviamente vengono sfruttate alcune delle principali feature dell'Unreal Engine 5, come Lumen e Nanite, che permettono di godere di un dettaglio grafico ancora più elevato quando si parla di armature ed altre superfici metalliche. Il motivo per cui si parla di remastered e non di remake è molto semplice: non si tratta di un prodotto creato da zero, ma di una versione che sfrutta i modelli e le texture di Dark Souls 3.

In attesa di scoprire le prossime creazioni dell'utente, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli sulla mod di Dark Souls 3 che abbassa il livello di sfida.