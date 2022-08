Dark Souls 3: i server PC tornano finalmente online, si lavora sul resto della serie

From Software lo aveva già confermato negli scorsi mesi: dopo una lunghissima attesa, i server dei Dark Souls erano prossimi alla riapertura su PC, consentendo finalmente ai giocatori di poter tornare a giocare in rete con i celebri titoli della compagnia nipponica. Adesso, dalle parole si è passati ai fatti.

Attraverso un aggiornamento su Twitter, From Software conferma ufficialmente che i server di Dark Souls III sono nuovamente in funzione e tutte le componenti online del gioco sono accessibili a chiunque. Gli autori ne hanno approfittato per ringraziare i loro fan per il costante supporto e, soprattutto, pazienza dimostrati in questi mesi. Si tratta di una grande notizia per tutti i giocatori PC, considerato che per molto tempo si è temuto che la chiusura dei server potesse divenire definitiva: del resto, ad un certo punto su Steam era stato rimosso il tag multiplayer dai Dark Souls, facendo sudare freddo gli appassionati.

Bisogna però specificare che per il momento è possibile tornare a giocare online su PC soltanto il terzo episodio della serie, mentre per adesso Dark Souls e Dark Souls II restano accessibili unicamente offline. FromSoftware ha quindi speso alcune parole su questo dettagli, confermando di essere al lavoro per ripristinare le funzionalità di rete anche per i primi due giochi, e novità in tal senso arriveranno prossimamente non appena tutto sarà pronto.

Se non altro adesso è possibile visitare nuovamente online il Regno di Lothric, cimentandosi con l'iconico PvP della serie.