Dark Souls 3 è uno spettacolo con First Person Souls, la mod per la visuale in soggettiva

Mentre proseguono i lavori sulla mod di Elden Ring in Realtà Virtuale, il programmatore indipendente conosciuto come Dasaav ha lanciato First Person Souls, un'espansione fan made che stravolge Dark Souls 3 introducendo un'inquadratura in soggettiva.

Realizzata con lo scopo di offrirci 'una nuova prospettiva' sul kolossal action ruolistico di FromSoftware, la mod First Person Souls rielabora ogni aspetto del sistema di combattimento, delle meccaniche di looting e delle animazioni di Dark Souls 3 per consentire ai giocatori di vivere un'esperienza completamente nuova con un'inquadratura in prima persona.

Diversamente da altre espansioni amatoriali che si limitano a riposizionare la telecamera in terza persona e il FOV per emulare il gameplay restituito da un gioco con inquadratura in soggettiva, quindi, il progetto di Dasaav incide profondamente nel gameplay con profonde modifiche alle animazioni originarie, specie per quanto concerne l'utilizzo delle armi e degli incantesimi. Basta dare un'occhiata al video dimostrativo confezionato dall'autore di questa mod per intuire l'incredibile mole di lavoro svolto per concretizzare questa visione creativa.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche il nostro ultimo approfondimento su Archthrones, l'ambiziosa mod prequel di Dark Souls 3 che introduce nuove ambientazioni, delle battaglie inedite con boss originali, equipaggiamenti speciali e ulteriori personaggi non giocanti con cui interagire per ampliare il già enorme perimetro ludico e narrativo del kolossal firmato FromSoftware.