Dark Souls 3 X Sekiro: mod introduce armi ed equipaggiamenti di Shadows Die Twice in DS3

In attesa di poter apprendere nuove informazioni ufficiali su Eleden Ring, la community di Modder legata alle opere di From Software è ancora attivissima all'interno di Dark Souls 3.

Prova ne è la recente pubblicazione di una Mod che punta a fondere l'oscuro immaginario di Lothric con il Giappone ricco di magia e mistero che permea ogni pixel di Sekiro: Shadows Die Twice. Nello specifico, il fan "ElFonz0" ha deciso si importare alcuni elementi dell'action RPG all'interno di Dark Souls 3. Tra questi ultimi figurano una vasta selezione di oggetti parte dell'equipaggiamento del Lupo, oltre ad armi appartenenti a boss e mini-boss.



Questi item possono essere liberamente equipaggiati dal proprio alter-ego videoludico nel corso dell'intrigante viaggio alla scoperta dei misteri di Lothric. Per avere un piccolo assaggio del risultato di questa commistione di generi, potete dare uno sguardo alla galleria di immagini disponibile in calce alla news: cosa ve ne pare di questo nuovo look Shinobi per i protagonisti di Dark Souls 3?



In chiusura, vi ricordiamo che recentemente From Software ha ampliato l'universo narrativo di Sekiro, tramite la pubblicazione di un manga spin-off di Sekiro: Shadows Die Twice, edito in Italia da Dynit e focalizzato sul passato del misterioso NPC Hanbei L'Immortale.