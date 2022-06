Dark Souls 4 in Unreal Engine 5: ecco come potrebbe essere in grafica next-gen

Tanti giocatori saranno ancora impegnati a vagare per le sterminate lande dell'Interregno di Elden Ring, eppure c'è sicuramente chi vorrebbe un ritorno di FromSoftware alla serie di Dark Souls e all'intricata lore del franchise che gli sviluppatori nipponici hanno elaborato nel corso degli anni.

Dopo averci dato un assaggio di come potrebbe apparire un ambizioso Assassin's Creed Infinity ambientato nel Giappone feudale, il canale YouTube TeaserPlay ha provato a immaginare Dark Souls 4 realizzato in Unreal Engine 5.

Il filmato che vi abbiamo proposto in apertura mostra alcuni scorci di questo prototipo fanmade con ambientazioni ora lussureggianti e sfarzosi, ora decadenti e in rovina, esattamente come ci si aspetterebbe da una produzione FromSoftware. Certamente l'assenza della notevole direzione artistica della casa di sviluppo nipponica è qui un fattore determinante, tuttavia è interessante provare ad immaginare il prossimo capitolo della serie action-RPG in una veste grafica puramente next-gen. Le sequenze mostrate non includono fasi di combattimento, ma i brevi frammenti di esplorazione in-game permettono di immergersi con più facilità all'interno di questi scenari. Cosa ne pensate del risultato raggiunto da TeaserPlay?

Intanto, FromSoftware continua a lavorare per riavviare il funzionamento dei server online della serie di Dark Souls su PC, inaccessibili ad oltre 100 giorni dall'iniziale chiusura. Gli sviluppatori hanno già avviato il processo di ripristino, ma evidentemente c'è bisogno di pazientare ancora un po'.