Dark Souls 4 uscirà mai? Cosa sappiamo, ipotesi e speculazioni

Mentre gli appassionati di FromSoftware attendo di vedere in azione Shadow of the Erdtree, il DLC di Elden Ring annunciato lo scorso 28 febbraio, in tanti sognano anche il ritorno di Dark Souls, che avvenga attraverso il remake del primo episodio oppure, ancora meglio, un quarto capitolo nuovo di zecca.

Vedremo mai un Dark Souls IV, prima o poi? Una domanda a cui non è semplice dare una risposta chiara, ma in ogni caso allo stato attuale appare veramente improbabile che FromSoftware si metta al lavoro su un quarto capitolo della sua serie più celebre. Lo stesso director Hidetaka Miyazaki ha più volte ribadito in passato che Dark Souls III era da intendersi come l'ultimo capitolo della serie, che ha chiuso il cerchio su quello specifico universo narrativo permettendo così al suo team di concentrarsi su nuovi progetti e nuovi mondi, seppur sempre collegati al genere Soulslike come per l'appunto Elden Ring.

Lo stesso Elden Ring come impostazione e meccaniche di gioco condivide molto con l'iconica trilogia vista tra il 2011 e il 2016, allargato però ad un contesto open world che ha fatto la fortuna della produzione. Insomma, sia FromSoftware che il publisher Bandai Namco sembrano ormai aver guardato avanti, motivo per cui un Dark Souls IV con tutta probabilità non vedrà la luce in futuro. Questo però non significa affatto che la casa di sviluppo nipponica intenda abbandonare il genere: le 20 milioni di copie vendute da Elden Ring sono la prova di come ormai i Soulslike sono entrati definitivamente nelle preferenze dei giocatori di tutto il mondo, pertanto è praticamente certo che FromSoftware continuerà ad escogitare nuove vie per ampliare ancora di più questo genere, attraverso anche la creazione di nuove IP.

Sognare comunque non costa nulla, e c'è chi ha immaginato un ipotetico Dark Souls 4 in Unreal Engine 5, dagli scenari iperrealistici.