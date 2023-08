Dark Souls: quali sono i 5 migliori boss della serie FromSoftware?

Dopo esserci immersi nelle migliori ambientazioni dei Souls di FromSoftware da Bloodborne a Elden Ring, ripercorriamo idealmente la storia di Dark Souls focalizzandoci, questa volta, sugli scontri più epici con i boss dell'iconica serie action ruolistica ideata da Hidetaka Miyazaki.

Da Demon's Souls a Elden Ring, il lungo percorso compiuto da FromSoftware per evolvere e arricchire in maniera costante il linguaggio delle cosiddette 'esperienze soulslike' ha spinto gli appassionati del genere a cementare il proprio legame con la dimensione a tinte oscure di Lordran.

La reputazione costruita negli anni dal team al seguito di Miyazaki, da questo punto di vista, non può rispecchiarsi nelle emozioni restituite dalle indimenticabili battaglie contro i boss che imperlano il viaggio compiuto da qui, dal 2011 ad oggi, ha esplorato gli universi fantasy plasmati dagli sviluppatori giapponesi.

Proviamo allora a riavvolgere il nastro dei ricordi con alcune delle sfide più memorabili che i fan della serie di Dark Souls hanno dovuto affrontare una volta giunti nelle arene dei boss più temibili di Lordran.

Ornstein e Smough, i Guardiani di Anor Londo (Dark Souls)

Il dinamico duo di cavalieri a guardia della cattedrale di Anor Londo ha dato del filo da torcere a milioni di appassionati, affollando gli incubi di chi, una sconfitta dopo l'altra, ha tentato di superarli in battaglia dopo aver patito le pene dell'inferno all'ombra delle guglie di quella che, a tutti gli effetti, può essere considerata come una delle ambientazioni più indimenticabili dell'intera storia dei videogiochi.

Solo chi ha saputo sopraffare i Guardiani di Anor Londo, d'altronde, sa quanto possa essere dolce il sapore della vittoria, a patto ovviamente di riuscire (non senza un pizzico di fortuna... e una tenacia incrollabile) a superare indenne i rapidi attacchi di Ornstein e i potenti affondi di Smough.



Artorias, il Camminatore degli Abissi (Dark Souls Artorias of the Abyss)

Con i suoi fendenti fulminei e un pattern di attacchi che farebbe invidia a un contorsionista con la passione per la Lucha Libre, il Cavaliere Artorias non ha davvero nulla da invidiare a Gwyn, il fiammeggiante Lord dei Tizzoni.

L'Abisso di Oolacile scaturito dall'Antica Bestia proietta sui suoi avversari un'aura di puro terrore, adottando uno stile di combattimento che definire 'selvaggio' sarebbe un puro eufemismo. Un'esperienza indimenticabile che chiude nel migliore dei modi il viaggio intrapreso dal proprio alter-ego nel primo capitolo di Dark Souls.



Sinh, il Drago Dormiente (Dark Souls 2, Corona del Re Sommerso)

La possente bestia fiammeggiante a guardia di Città Santuario offre una delle sfide più tecniche e, per questo, divertenti (o stressanti, dipende dai punti di vista) dell'intera saga di Dark Souls. La creatura draconica obbliga i giocatori a variare costantemente il proprio approccio alla battaglia, facendo appello all'istinto di sopravvivenza degli esploratori di Lordran.

Tra morsi, artigliate colpi di coda, Sinh punta il suo avversario di turno con soffi letali di fuoco e acido che rendono praticamente impossibile bloccarne gli affondi o tentare 'approcci diretti' con attacchi frontali. Da qui il detto degli abitanti di Shulva: "Mai svegliare il drago che dorme!"



Re Senza Nome (Dark Souls 3)

Ritenuto tra i boss più difficili da battere di Dark Souls 3 (se non il più difficile in assoluto), il Re Senza Nome difende la Vetta dell'Arcidrago dagli occhi indiscreti di chi, superati gli abomini venefici della Prigione di Irithyll, finisce con l'essere trasportato in questa regione segreta di Lordran.

La sfida contro questo letale guerriero è al tempo stesso spettacolare e terrorizzante, in funzione del terreno di scontro avvolto nella fitta nebbia alzata dalla campana e, soprattutto, dei mortali affondi portati dal Re Senza Nome nelle due fasi di una battaglia senza esclusione di colpi.



Sorella Friede (Dark Souls 3 Il Mondo Dipinto di Ariandel)

Straordinariamente veloce e in grado di infliggere enormi danni alternando attacchi fisici, magici ed elementali, Sorella Friede trasforma l'avventura vissuta nel Mondo Dipinto di Ariandel in un vero e proprio girone dantesco.

Nelle tre fasi in cui è suddiviso lo scontro con l'entità ancestrale di Dark Souls 3 trova spazio anche Padre Ariandel, un avversario altrettanto temibile che richiede la massima concentrazione la capacità di sfruttare al meglio gli ampi spazi offerti dall'arena.



Ripensando all'odissea vissuta facendo la spola tra i reami ancestrali di Lordran, è poi impossibile non ricordare con nostalgia le emozioni restituite da creature come Sif il Grande Lupo Grigio, i Gargoyle della Campana, Queelag la Strega del Caos o Gael il Cavaliere Schiavo. E voi, a quale boss della trilogia di Dark Souls siete maggiormente affezionati? E quali, invece, ritenete i più difficili da abbattere? Fatecelo sapere con un commento.