Dark Souls: un appassionato combatte i boss del soulslike con un tostapane!

TheRealSpidersGeorg_ è uno youtuber appassionato di Dark Souls che ha provato a portare a un livello completamente nuovo le brutali sfide offerte dal kolossal soulslike di From Software decidendo di affrontare i boss del titolo utilizzando un tostapane come controller.

Attingendo alla sua esperienza di programmatore e alle sue rudimentali competenze di ingegneria, lo youtuber ha trasformato un comunissimo tostapane elettrico in un dispositivo tecnologico dotato di input che consentono al suo utilizzatore di impiegarlo come un controller.

Una volta rimappati i tasti dell'avventura a tinte oscure di From Software sul singolare layout di pulsanti, di leve e di manopole di questo "tostapane intelligente", il fan di Dark Souls ha preso alla lettera il messaggio condiviso dagli sviluppatori nipponici con il trailer "La Cenere Anela le Braci" di DS3 per rendere decisamente più "croccante" l'esperienza ludica offerta dai combattimenti con i boss del titolo.

In calce e in cima alla notizia trovate i video gameplay realizzati dal creatore di contenuti per dimostrare la fattibilità della sua folle impresa ingegneristica. Per rimanere in tema di bizzarrie videoludiche, non perdetevi i video dei fenomeni che hanno deciso di giocare a Sekiro con bonghi di Donkey Kong e a Jedi Fallen Order con una finta spada laser di una linea di giocattoli a tema Star Wars.