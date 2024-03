Dark Souls Archthrones demo: come scaricare ed installare l'enorme mod gratis

Come avrete notato anche dalla presenza del nostro provato di Dark Souls Archthrones, la gigantesca mod gratuita per Dark Souls 3 è disponibile in versione demo e può essere scaricata da chiunque possieda il gioco su Steam. Scopriamo come fare per installarla.

Scaricate Dark Souls 3

Il primo step verso l'installazione di Dark Souls Archthrones è un'installazione pulita del terzo capitolo. Se già avete Dark Souls 3 installato sul vostro PC, disinstallate tutto e scaricatelo di nuovo. Occorre precisare che la mod non funziona se non avete anche le due espansioni del titolo FromSoftware, ossia Ashes of Ariandel e The Ringed City.

Cambiate la lingua di gioco

Il secondo passaggio consiste nel cambio della lingua di Dark Souls 3, poiché Archthrones supporta esclusivamente la lingua inglese e far partire il gioco in italiano causerebbe problemi. Recatevi quindi nella libreria di Steam, cliccate col tasto destro del mouse su Dark Souls 3 nella colonna a sinistra e selezionate proprietà. Nella scheda Generali, modificate la lingua di gioco in 'English (inglese)', quindi chiudete la scheda.

Eseguite il downgrade alla versione 1.15

Un altro step fondamentale è quello di eseguire il downgrade ad una vecchia patch, poiché nel 99% dei casi Dark Souls Archthrones soffre di problemi di crash che si verificano solo con l'ultima versione del titolo FromSoftware. Esistono due metodi per il downgrade: il primo, più complesso, richiede di smanettare con la console di Steam e il secondo, molto più rapido e accessibile, consiste nel procurarsi un eseguibile dell'update 1.15. Sul sito dedicato agli speedrunner di Dark Souls trovate gli eseguibili di ogni singola versione: scaricate quello della patch 1.15. Recatevi quindi nella cartella in cui è installato Dark Souls 3 e rinominate l'eseguibile originale (non importa come), quindi copiate quello che avete appena scaricato. Per evitare problemi, disabilitate gli aggiornamenti automatici del gioco dalle impostazioni di Steam.

Installate la mod

Ora che tutto è pronto, non resta che installare Dark Souls Archthrones, che è disponibile su NexusMods. Sulla pagina dei download trovate due diversi pacchetti, ossia Dark Souls Archthrones Demo e Demo Manual Install Files: scaricateli entrambi. Il contenuto del primo archivio va estratto e poi va inserito nella cartella intitolata Game nel percorso d'installazione di Dark Souls 3. L'altro file, invece, va estratto affinché i suoi contenuti vengano copiati sempre in Game, ma in una nuova cartella che dovrete creare voi manualmente e chiamare 'archthrones' (senza le virgolette).

A questo punto non vi resta altro da fare che avviare Dark Souls 3 tramite l'eseguibile che avete sul desktop o via Steam. Al primo avvio, noterete un menu nell'angolo in alto a destra attraverso il quale convalidare tutti i file: si tratta di un processo molto rapido che viene visualizzato solo la prima volta che si esegue Dark Souls Archthrones. Come potrete notare avviando la mod, si tratta di una versione completamente rivista del gioco, che ne modifica persino la schermata iniziale.

A meno che non vi siano errori di sorta, quindi, non vi resta che creare un nuovo personaggio e partire verso nuove avventure.

