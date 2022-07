Dark Souls: arriva una ricchissima enciclopedia con tutti i dettagli sulla lore

Amate alla follia Dark Souls e la sua intricata lore e vi piacerebbe aggiungere alla vostra collezione una serie di volumi con tutti i dettagli che riguardano Lordran e i suoi più grandi eroi? Allora dovreste tenere d'occhio l'Abyss Archive.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un'opera scritta dall'accanito fan della serie FromSoftware chiamato Souls “scholar” Lokey, il quale ha deciso di trascrivere tutto quello che concerne la storia del mondo di gioco in due diversi volumi. A rendere interessante questa enciclopedia non è solo la passione che l'utente ha messo nella sua creazione, ma anche la sua grande conoscenza della lingua giapponese, che ha permesso a Lokey di apprendere tutte le informazioni dalla versione in lingua originale del gioco, senza alcun errore di localizzazione. Ad accompagnare i volumi troviamo anche una mappa incredibilmente dettagliata del mondo di gioco, la quale è stata riprodotta con grande attenzione e, per certi versi, ricorda quella di Elden Ring.

Tutto ciò avrà un costo piuttosto elevato, dal momento che la versione più economica dell'Abyss Archive verrà venduta a 180 euro, un'edizione limitata con una confezione speciale a 249 euro e una versione ancora più costosa sulla quale potrete incidere il vostro nome, il cui costo sarà di 495 euro. Per quello che riguarda l'uscita, l'Abyss Archive dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell'anno.

