Dark Souls: Bandai Namco suggerisce l'arrivo di novità a breve, di cosa si tratterà?

Con un tweet pubblicato su Twitter, sembra che Bandai Namco Entertainment stia anticipando l'arrivo di novità legate alla nota serie di Dark Souls. Di cosa potrebbe trattarsi?

Il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce riporta la celebre frase "Praise the Sun", pronunciata originariamente da Solaire nel primo capitolo di Dark Souls e divenuta vera e propria icona del franchise (anche grazie alla gesture dedicata). In un successivo post, il publisher ha poi aggiunto: "Se voi tutte pensate che faccia caldo, aspettate fino a venerdì".

Naturalmente la citazione a Dark Souls potrebbe essere stato solo un modo per attirare l'attenzione degli utenti in modo scherzoso, ma tanti sono già entusiasti in vista del possibile arrivo di novità legate al franchise. Al momento è abbastanza difficile fare ipotesi realistiche, ma è possibile che i server online di Dark Souls siano finalmente pronti a tornare e che l'annuncio ufficiale si tenga proprio questo venerdì. Un'altra opzione riguarderebbe un'eventuale patch next-gen per PS5 e Xbox Series X|S. Probabilmente sarà bene tenere basse le proprie aspettative, in ogni caso, dal momento che il messaggio di Bandai Namco potrebbe voler dire tutto e nulla.

Nel frattempo, un fan ha provato ad immaginare Dark Souls 4 realizzato in Unreal Engine 5 in una veste grafica puramente next-gen.