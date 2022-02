Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: i boss preferiti da Miyazaki, Naughty Dog e Santa Monica

A partire da Demon's Souls, passando per il successore spirituale Dark Souls e fino ad arrivare a Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice, i titoli si FromSoftware si distinguono, tra le altre cose, per una gran quantità di boss memorabili.

Gli sviluppatori di Naughty Dog, Santa Monica, Insomniac e altri studi Sony hanno parlato dei loro boss preferiti delle serie FromSoftware tramite un nuovo post apparso sul PlayStation Blog. Alla fatidica domanda, però, ha risposto innanzitutto il presidente dello studio nipponico e principale autore delle serie succitate, Hidetaka Miyazaki.

"Se dovessi indicare il boss di cui ‘vado più fiero’ credo che sceglierei il Vecchio Monaco di Demon’s Souls. Ricordo infatti che ci sono state poste tantissime obiezioni riguardo al design del boss e a come volevamo utilizzarlo. Eppure, era una scelta che volevo assolutamente implementare nel gioco, anche se nessuno sembrava crederci all’epoca. Alla fine, però l’abbiamo spuntata e abbiamo ottenuto un boss interessante che i giocatori hanno apprezzato. Il Vecchio Monaco racchiude in sé queste avversità e la nostra capacità di insistere e creare qualcosa di cui andiamo molto fieri".

Il Vecchio Monaco di Demon's Souls, che faceva del multiplayer asincrono la sua unicità, è stato eletto anche come boss preferito da Thomas Hart di Insomniac Games. Sif il Grande Lupo e Ornstein l’Ammazzadraghi e Smough il Giustiziere di Dark Souls sono stati invece nominati rispettivamente da Tom Clercx di Nixxes Software e Dzan Wong di Firesprite. Lady Maria della Torre dell'Orologio astrale presente in Bloodborne è invece il boss preferito da Ivanna Liittschwager di Santa Monica Studio, mentre Joe Pettinati di Naughty Dog è rimasto ammaliato dalla Scimmia Guardiana di Sekiro. Sul PlayStation Blog potete consultare il pensiero di questi sviluppatori sui più celebri boss di FromSoftwre.

In attesa che Elden Ring arrivi su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One il 25 febbraio, vi invitiamo a svelarci qual è il vostro boss preferito tra quelli inclusi in Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne e Sekiro.