Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: una maratona all'insegna del disagio!

Dark Souls III, Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice non hanno certo bisogno di presentazioni. Le opere targate FromSoftware sono note per la loro eccellente qualità, ma anche per essere tra i giochi più difficili in circolazione. Perché dunque non giocarseli in successione attraverso una piccola, ardua maratona?

Ha fatto così il nostro Alessandro Bruni, che ha passato in rassegna le tre produzioni realizzate da Hidetaka Miyazaki cimentandosi con le loro brutali battaglie in una live ad alto tasso di disagio e risate, pronta per essere recuperata anche attraverso il canale Youtube Everyeye On Demand, che vi invitiamo a seguire così da non perdervi nessun aggiornamento.

Dark Souls III, Bloodborne e Sekiro sono noti per partire in quarta già dalle prime ore di gioco, tra boss coriacei e situazioni complesse dove anche il minimo passo falso può essere fatale. Alessandro lo sa bene, e non mancheranno dunque momenti di grande tensione e concentrazione come solo le opere FromSoftware sanno regalare ai giocatori. E del resto, con il DLC Shadow of the Erdtree di Elden Ring annunciato lo scorso febbraio, la febbre dei Souls continua ad essere incandescente nel frattempo che si attendono novità concrete sull'espansione dell'ultimo kolossal di Miyazaki.

Tra l'altro FromSoftware sta anche lavorando ad un gioco misterioso non ancora annunciato: chissà in quale altro modo la software house nipponica intende stupire i suoi fan.