Dark Souls: la classifica dal peggiore al migliore, qual è il più bello?

La trilogia di Dark Souls è senza dubbio una delle più importanti dell'ultimo decennio videoludico, capace con il suo enorme successo di dare vita al filone dei Soulslike divenendo così fonte d'ispirazione per gli sviluppatori di tutto il mondo.

Ma qual è il Dark Souls più bello? Scopriamo attraverso la classifica tutta incentrata su questa specifica trilogia:

3) Dark Souls II

Il secondo episodio della serie è anche l'unico a non essere stato diretto da Hidetaka Miyazaki, che in questa occasione ha rivestito solo un ruolo da supervisore. Proprio per questo motivo Dark Souls II si presenta con uno stile ed una direzione diversa rispetto all'illustre predecessore, con un'impostazione di meccaniche, level design, boss fight (a tal proposito quali sono i 5 migliori boss della serie di Dark Souls?) e mondo di gioco non ritenuto da molti fan all'altezza di quanto visto nel primo episodio. Nonostante ciò, Dark Souls II resta comunque un prodotto molto interessante di suo, stimolante in termini di difficoltà e splendido in termini audiovisivi, ulteriormente perfezionato poco tempo dopo con l'arrivo dell'edizione Scholar of the First Sin comprensiva di DLC.

2) Dark Souls III

Il terzo ed ultimo capitolo dell'iconica serie chiude al meglio la trilogia. Pur presentandosi magari più lineare in termini di scenari rispetto ai passati giochi, Dark Souls III compensa con una qualità eccezionale nel sistema di combattimento, nella caratterizzazione dei boss e per impatto scenico e sonoro. Viaggiare per gli scenari decaduti del Regno di Lothric lascia senza fiato, nel frattempo che ci si difende con le unghie e con i denti dalle temibili mostruosità che popolano quelle terre ormai abbandonate. Non sappiamo se Dark Souls 4 uscirà mai, ma di sicuro il terzo episodio ha posto la parola "fine" nel miglior modo possibile.

1) Dark Souls

Erede dell'illustre Demon's Souls dal quale tutto ha avuto inizio, l'originale Dark Souls è stato un gioco cruciale per la storia moderna degli Action/RPG. Ha sdoganato in maniera definitiva un nuovo modo di intendere questo genere videoludico, conquistando milioni di giocatori in tutto il mondo non solo grazie ad una giocabilità stellare ed una difficoltà d'altri tempi, ma anche grazie ad una lore ricchissima ed articolata, oltre ad un level design incredibilmente profondo ed articolato che ha dettato scuola. Unendo il tutto agli scenari tanto oscuri quanto affascinanti di Lordran e ad un bestiario tra i più inquietanti ed ispirati in circolazione, il primo Dark Souls è ormai un classico che va giocato almeno una volta nella vita da ogni appassionato di videogiochi che si rispetti.