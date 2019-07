Dark Souls: la colonna sonora della trilogia è disponibile anche su Spotify

Siete dei grandi appassionati di Dark Souls che vogliono ascoltare sempre e ovunque la colonna sonora ufficiale dei tre capitoli della serie? Nessun problema, poiché da oggi è possibile ascoltare ogni singolo brano della soundtrack su numerose piattaforme, inclusa Spotify.

Ogni singolo brano della colonna sonora ufficiale di Dark Souls, Dark Souls 2 e Dark Souls 3 è infatti arrivato sulle seguenti piattaforme: iTunes Store, Amazon Music, Spotify, Apple Music, Deezer, Napster e Tidal. Potrete quindi rivivere le atmosfere della coinvolgente battaglia con Sif, delle passeggiate in giro per Majula o della difficilissima boss fight contro Ornstein e Smough in qualunque momento e su qualsiasi dispositivo.

Prima di lasciarvi al tweet con il link diretto alla compilation di brani su ciascuna delle varie piattaforme di streaming musicale, vi ricordiamo che la serie Dark Souls ha superato i 25 milioni di copie vendute complessivamente. Se invece siete concentrati sul prossimo progetto di From Software, sappiate che Elden Ring non sarà alla Gamescom e bisognerà attendere ancora un po' prima di poter vedere il primissimo video di gameplay del titolo realizzato in collaborazione con l'autore di Game of Thrones, George R.R. Martin.