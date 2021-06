Dark Souls continua a stupire: una via inaspettata sorprende la community

Mentre il trailer di Elden Ring si conferma come il più visto dell'E3 2021, la community appassionata dei titoli FromSoftware non cessa di esplorarne ogni segreto.

Ad anni di distanza dal primo debutto di Dark Souls sul mercato, in particolare, sono ancora moltissimi i giocatori che scelgono di avventurarsi nell'oscuro reame di Lordran. Tra questi ultimi, troviamo un avventuriero particolarmente intraprendente, che è riuscito a calcare un sentiero assai poco conosciuto. Sfruttando arco e frecce, equipaggiamento e incantesimi, il giocatore attivo su Twitter come "king bore" è riuscito a passare direttamente dal Santuario del Legame del Fuoco alla Città Infame.

Entusiasta della scoperta, il giocatore l'ha immediatamente condivisa con il resto della community, tramite la breve clip video che potete visionare direttamente in calce a questa news. Il filmato mostra l'esatto procedimento necessario per scoprire l'imprevisto e anomalo shortcut, in grado di rivoluzionare il percorso all'interno di Dark Souls. Nel visionare il filmato, sono molti i giocatori che hanno espresso sorpresa nei confronti della scoperta, e in particolare sull'assenza di una morte da caduta per il personaggio in seguito al suo atterraggio nella Città Infame. Al momento, non è chiaro se la circostanza sia frutto di un glitch legato al percorso oppure se king bore abbia piuttosto sfruttato una Mod per ottenere l'effetto.



In attesa del prossimo titolo di casa FromSoftware, in arrivo sul mercato il prossimo 21 gennaio 2022, ricordiamo che Miyazaki ha di recente commentato il livello di difficoltà di Elden Ring.