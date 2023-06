Dark Souls: un cosplay del Cavaliere Nero pronto a strapparvi le anime

A sette anni dal lancio originale, nel 2018 FromSoftware ha riportato i giocatori indietro nel tempo con Dark Souls Remastered, una rimasterizzazione che offre la medesima esperienza tetra e punitiva, ma che si avvale di un comparto tecnico aggiornato seppur in modo non del tutto appropriato alle console next-gen.

In Dark Souls Remastered la morte si fa bella, soprattutto per coloro i quali nel 2011 non hanno avuto modo di approcciarsi all'avventura per Lordran. Chi deve avere evidentemente apprezzato la possibilità di aggirarsi nuovamente per Anor Londo e le altre spettacolari ambientazioni del titolo From Software è la cosplayer Lilly von Liliumpictures.

Attraverso i social l'artista ha condiviso un evocativo cosplay di un Cavaliere Nero da Dark Souls pronto a minacciare le anime del non-morto prescelto per dare vita a una nuova era del fuoco accendendo la prima fiamma.

Il Cavaliere Nero è un personaggio ricorrente della saga di Dark Souls e a differenza degli altri nemici una volta sconfitto non ricompare più. Per tutta Lordran ne sono disseminati svariate unità, tra cui una armata di ascia bipenne come quello interpretato dalla cosplayer.

Un tempo i Cavalieri Neri erano i fieri Cavalieri d'Argento di Gwyn, il Lord del Sole di Dark Souls. Essi combatterono contro i demoni del caos e le loro armature si tinsero di nero. Viaggiando assieme a Lord Gwyn fino alla Prima Fiamma, vennero ridotti in cenere quando il fuoco venne vincolato. Si ritrovarono dunque a vagare per il mondo come spiriti incorporei.