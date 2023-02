Dark Souls, un cosplay della Guardiana del Fuoco: la Firekeeper in un video cinereo

La serie di Dark Souls è considerata una delle saghe più iconiche e impegnative degli ultimi anni. Creata da From Software, la serie ha iniziato nel 2011 con il primo capitolo, diventando rapidamente un successo di critica e pubblico grazie alla sua difficoltà elevata, alla sua trama complessa e alla sua atmosfera dark e suggestiva.

Dark Souls 3 è l'ultimo capitolo della serie, uscito nel 2016 su varie piattaforme. La storia del gioco si svolge in un mondo decadente e in rovina, dove il potere oscuro sta corrompendo tutto ciò che incontra, mantenendo quindi un'impostazione simile a quella dei due videogiochi precedenti. Il giocatore assume il ruolo di una Creatura della Cenere, un guerriero risorto per sconfiggere i Signori dei Tizzoni e riportare la pace nel mondo. Dark Souls 3 è stato molto apprezzato dai fan della serie per la sua narrazione complessa e per la sua grafica eccezionale.

La Guardiana del Fuoco è uno dei personaggi più importanti di Dark Souls 3. In inglese nota come Firekeeper, è una figura misteriosa e potente, con l'abilità di manipolare la fiamma primordiale che dà vita al mondo. Il suo compito è quello di proteggere il fuoco e di assicurarsi che il mondo non crolli nel caos totale. Nel gioco, la Guardiana del Fuoco guida il giocatore attraverso la trama e gli offre supporto con i suoi poteri, rendendola quindi uno dei cardini del videogioco.

Sophie ha realizzato un video cosplay della Guardiana del Fuoco da Dark Souls 3 con il suo look cinereo e il suo modo di fare criptico, con abito scuro e maschera, e l'unica nota di colore è data dai suoi capelli biondo chiaro e dalle fiamme che evoca. Godetevi anche questo cosplay del Cavaliere Nero, mentre osservate questo rifacimento di Dark Souls 3 in Unreal Engine 5.