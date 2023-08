Dark Souls: un cosplay del Non Morto in armatura Cavaliere d'Elite

Dark Souls è una delle saghe più apprezzate e popolari dello scorso decennio, fonte d'ispirazione per lo sviluppo di recenti perle come Elden Ring. L'action RPG sviluppato da FromSoftware è ancora oggi giocato e ricordato per la sua difficoltà, ma anche per i personaggi chiave su cui si sviluppa la lore del titolo.

Un recente rumor ha riportato la serie di FromSoftware al centro dei riflettori. Secondo alcuni leak, Netflix starebbe lavorando a una serie animata su Dark Souls sulla falsa riga di quella di Castlevania. Al momento questa notizia non è ancora ufficiale, ma tanto è bastato a far riaccendere la community.

Il successo della serie è evidente. A distanza di anni dall'uscita, la community dei modder continua ad aggiornare Dark Souls II e gli altri episodi che compongono la saga. L'adattamento animato originale di Netflix sarebbe dunque un contenuto molto più che atteso dai fan.

Tornare tra le rovine di Lordran per cercare di suonare le Campane del Risveglio e riaccendere la prima Fiamma è già possibile grazie al cosplayer Talon Crusade. Aggirarsi in quel di Anor Londo è piuttosto pericoloso, ma non con questo cosplay del Non Morto di Dark Souls in set armatura Cavaliere d'Elite. Quest'armatura di un senza nome, forse appartenente a uno dei cavalieri d'elite di Astora, vanta uno dei migliori rapporti difesa/peso del gioco quando completamente migliorato.